Chakradharpur News: जिला परिषद सदस्य ने दांती में किया पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर प्रखंड के चैनपुर पंचायत के ग्राम दांती में करीब 20 वर्षों के बाद ग्रामीणों को पक्की सड़क की सौगात मिलने जा रही है। जिला परिषद, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की ओर से 15वें वित्त आयोग मद से दांती स्कूल से बेगना चौक तक 600 फीट लंबी पीसीसी सड़क 8 लाख 88 हजार रुपये की लागत से निर्माण कराया जाएगा। रविवार को जिला परिषद सदस्य नयना देवी ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। लंबे समय से सड़क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने पक्की सड़क निर्माण की स्वीकृति और कार्य शुरू होने पर खुशी जताई।

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने से दांती गांव के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों को भी आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। बरसात के दिनों में कच्ची सड़क पर होने वाली परेशानियों से भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 20 वर्षों से ग्रामीण पक्की सड़क की प्रतीक्षा कर रहे थे। पक्की सड़क नहीं होने से गांव के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती थी। विशेषकर बारिश के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब हो जाने से पैदल चलने वाले लोगों, विद्यार्थियों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। मौके पर जय जगन्नाथ प्रधान, वार्ड सदस्य प्रिय प्रधान, अनीता प्रधान तुलती उरांव, दीपक प्रधान, अंजू प्रधान, सत कुमार प्रधान, जयद्रथ प्रधान, नयना प्रधान, नखेलाल प्रधान, विमल प्रधान समेत ग्रामीण उपस्थित थे।