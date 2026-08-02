Chakradharpur News: आपातकालीन सेवाओं व महिला सुरक्षा पर मंथन

Chakradharpur News: ​मनोहरपुर, संवाददाता। चिरिया थाना परिसर में थाना प्रभारी वाहिद अंसारी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चिरिया गांव के ग्रामीण, महिला समिति की सदस्याएं, पंचायत समिति प्रतिनिधि और स्थानीय मुंडा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।​ बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने उपस्थित ग्रामीणों को डायल 112 सहित अन्य प्रमुख आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी दुर्घटना, अपराध या आपात स्थिति के समय इन सेवाओं का त्वरित उपयोग कैसे किया जा सकता है, ताकि समय पर सहायता पहुंचाई जा सके।

बैठक में क्षेत्र के विकास और सहूलियत के लिए दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। जिसमें चिरिया महिला समिति की ओर से सेल प्रबंधन के माध्यम से एक क्वार्टर उपलब्ध कराने की मांग की गई। थाना प्रभारी और प्रतिनिधियों ने इस दिशा में आवश्यक कागजी प्रक्रिया और आगे की कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया। साथ ही गांधी मैदान स्थित बास्केटबॉल कोर्ट के पास एक ओपन जिम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। ग्रामीणों का कहना था कि ओपन जिम बनने से स्थानीय युवाओं और नागरिकों को अपने स्वास्थ्य व फिटनेस पर ध्यान देने का बेहतर अवसर मिलेगा।बैठक के अंत में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने इन जनहित के मुद्दों का समर्थन किया और समाधान के लिए जल्द ही आवश्यक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की।