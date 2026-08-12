Chakradharpur News: छात्रों ने बनाई अपनी सरकार प्रधानमंत्री बने रामबदन व आरिफ
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के मारवाड़ी प्लस 2 विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया। विद्यालय में मतदान केन्द्र बनाया गया जहाँ छात्रों ने मतदान किया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि यह प्रक्रिया बच्चों में लोकतांत्रिक सोच और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गईं।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर के मारवाड़ी प्लस 2 विद्यालय में मंगलवार को बाल संसद का गठन किया गया। इसके लिए विद्यालय परिसर में बकायादा मतदान केन्द्र बनाया गया था। और सभी छात्र कतार में खड़े होकर मतदान किए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सोसन प्रभावती खेस ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को बच्चों को समझाने के लिए यह किया जारहा हैं। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि बाल संसद का उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक सोच, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, जिम्मेदारी, निर्णय लेने की योग्यता तथा सामाजिक सहभागिता की भावना का विकास करना है, ताकि वे भविष्य में जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बन सकें। नवनिर्वाचित बाल संसद के सभी पदाधिकारियों को विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी गई।
साथ ही उनके जिम्मेवारी को समझाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री रामबदन गुंडुवा व आरिफ नाज़ को चुना गया। जबकी स्वास्थ्य मंत्री रमेश तीयू व सरस्वती कुमारी, शिक्षा मंत्री सिदेश पूर्ति, नीलम सामड को चुना गया। स्वच्छता मंत्री मीना गगराई, आनंद माझी, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री निकितन पंडा व रेखा महतो को जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर शिक्षक हेमन्त कुमार पान, दिब्या प्रधान, पंकज प्रधान, प्रीति पाठक, लक्ष्मी टुटी, ज्योति ललिता जामुदा, पुनता माझियान, मंजु कुमारी, सुषमा डहांगा, सुचित्रा कपूर, विजय तैसुम, ममता पुर्ती, लिली रुगू, सरिता लुगुन, हरेंद्र कुमार महतो, प्रीति महतो, प्रियंका सोरेन, लक्खी कुमारी, अमित कुमार सहित अन्य शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी मौजूद थे।
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