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Chakradharpur News: मैट्रिक व इंटर के टॉपर्स को नप अध्यक्ष ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर के मारवाड़ी प्लस टू स्कूल में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 में अव्वल छात्र-छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सन्नी उरांव और विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सोसन प्रभावती खेस ने समारोह का उद्घाटन किया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

Chakradharpur News: मैट्रिक व इंटर के टॉपर्स को नप अध्यक्ष ने किया सम्मानित

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। चक्रधरपुर के मारवाड़ी प्लस टू स्कूल में शनिवार को वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 में अव्वल आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में चक्रधरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष सन्नी उरांव शामिल हुए और दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सोसन प्रभावती खेस ने स्वागत भाषण दिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत कामर्स संकाय की छात्राओं ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर किया। बारहवीं विज्ञान की छात्राओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर समां बांधा। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक और काफी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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समारोह के दौरान मुख्य अतिथि सन्नी उरांव और वार्ड पार्षद लीला प्रसाद ने मैट्रिक व इंटर में अव्वल आने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।

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