Chakradharpur News: दशकों पुराना मालगोदाम-पोटरखोली ओवरब्रिज को रेलवे ने हटाया

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर रेल मंडल के दशकों पुराना फुट ओवरब्रिज को हटाया गया। मंगलवार को एनआई वर्क के दौरान फुटओवर ब्रिज का पुराना गार्डर भी हटा दिया गया। बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल का पुराना चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन मालगोदाम से पोर्टरखोली जाने वाला ब्रिज काफी पुराना और जर्जर हो गया था। सुरक्षा का हवाला देकर इस ओवरब्रिज से लोगों के आवागमन पर बेरिकेंडिंग लगाकर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज रेलवे के विभागीय कर्मचारियों की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच ओवरब्रिज को तोड़ दिया गया एवं उसे हटा लिया गया। बताया जा रहा है इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए एक बड़ी परियोजना शुरु की जाएगी जिसके चलते मालगोदाम क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है。