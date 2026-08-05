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Chakradharpur News: दशकों पुराना मालगोदाम-पोटरखोली ओवरब्रिज को रेलवे ने हटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर रेल मंडल के दशकों पुराना फुट ओवरब्रिज को हटा दिया गया है। सुरक्षा के कारण इस ओवरब्रिज से आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया था। रेलवे स्टेशन के विस्तार की एक बड़ी परियोजना के लिए यह कदम उठाया गया। एनआई वर्क के कारण कई ट्रेनें भी रद्द की गईं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

Chakradharpur News: दशकों पुराना मालगोदाम-पोटरखोली ओवरब्रिज को रेलवे ने हटाया

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर रेल मंडल के दशकों पुराना फुट ओवरब्रिज को हटाया गया। मंगलवार को एनआई वर्क के दौरान फुटओवर ब्रिज का पुराना गार्डर भी हटा दिया गया। बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल का पुराना चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन मालगोदाम से पोर्टरखोली जाने वाला ब्रिज काफी पुराना और जर्जर हो गया था। सुरक्षा का हवाला देकर इस ओवरब्रिज से लोगों के आवागमन पर बेरिकेंडिंग लगाकर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज रेलवे के विभागीय कर्मचारियों की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच ओवरब्रिज को तोड़ दिया गया एवं उसे हटा लिया गया। बताया जा रहा है इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए एक बड़ी परियोजना शुरु की जाएगी जिसके चलते मालगोदाम क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है。

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एनआई कार्य के कारण रद्द रही यह ट्रेनें

चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न ईलाकों में एनआई वर्क के कारण रेलवे द्वारा कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मेमू ट्रेनों के रद्द होने से स्थानीय लोगों खास कर छोटे स्टेशन ईलाकों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे स्थानीय लोगों में दिनों दिन नाराजगी बढ़ती जा रही है। रेलवे द्वारा मंगलवार को हावड़ा काटामाझी इस्पात एक्सप्रेस, राउरकेला झारसुगु़ड़ा मेमू, झारसुगुड़ा राउरकेला मेमू, टाटा इतवारी एक्सप्रेस, जूनागढ़ हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस, चक्रधरपुर राउरकेला मेमू, झारसुगुड़ा हटिया मेमू सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था जिस कारण यात्रियों को काफी परशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फुट ओवरब्रिज को क्यों हटाया गया है?
फुट ओवरब्रिज को सुरक्षा के कारण हटाया गया है क्योंकि यह काफी पुराना और जर्जर हो गया था।
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