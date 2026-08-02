Chakradharpur News: चैंबर ने की बेहतर रेल सुविधा मुहैया कराने की मांग
Chakradharpur News: चक्रधरपुर रेल मंडल में चाईबासा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधिमंडल ने रेल यात्री सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की। मंडल रेल प्रबंधक तरुण हुरिया को विभिन्न जनहित मांगपत्र सौंपे। उन्होंने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में नितिन प्रकाश, संजय चौबे, और अन्य शामिल थे।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। कोल्हान क्षेत्र में रेल यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को लेकर शनिवार को चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का एक प्रतिनिधिमंडल चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक तरुण हुरिया से मुलाकात की और विभिन्न जनहित एवं यात्री सुविधाओं को लेकर चर्चा की और मांगपत्र सौंपा। चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष सह चाईबासा चैंबर के पूर्व अध्यक्ष नितिन प्रकाश की अगुआई में मिले प्रतिनिधि मंडल में चाईबासा चेम्बर अध्यक्ष संजय चौबे, निवर्तमान अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजीव खिरवाल, संयुक्त सचिव गोविंदा खेतान एवं विवेक कुमार सिन्हा शामिल थे। रेल मंडल प्रबंधक ने भी उनकी मांगों पर विचार करने और रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजना का आश्वासन दिया।
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