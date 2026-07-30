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Chakradharpur News: रेलवे ने बंद किया बंडामुंडा बोगदा पुलिया से आवागमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर रेल मंडल ने बंडामुंडा बोगदा पुलिया को सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया है। भारी बारिश की संभावना के चलते पुलिया को एस्बेस्टस की सीट डालकर बंद किया गया है। इससे लोगों को स्टेशन या शहर जाने के लिए अन्य मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी।

Chakradharpur News: रेलवे ने बंद किया बंडामुंडा बोगदा पुलिया से आवागमन

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा बोगदा पुलिया को रेलवे ने बुधवार दोपहर से बंद कर दिया है। पुलिया के दोनों छोर पर विभाग के कर्मचारियों ने एस्बेस्टस की सीट डालकर उसे बंद कर दिया गया है जिससे पुलिया में कोई आ- जा न सके। मौजूदा समय में भारी बारिश एवं आगामी दो दिनों में संभावित भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए इस पुलिया को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि बारिश के दिनों में बोगदा पुलिया में लबालब पानी भर जाता है जिससे लोगों के डूबने जैसी घटना की संभावना रहती है।

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इसके लिहाज से इस पुलिया को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पुलिया के बंद होने से लोगों को थोड़ी समस्या उत्पन्न होने की बात कही जा रही है। अब लोगों को बोगदा पुलिया से न होकर डीजल कॉलोनी मार्ग से होकर स्टेशन या शहर जाना होगा।

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