Chakradharpur News: पेंशनर एसोसिएशन को हर संभव सहयोग का हाथ बढ़ाया जाएगा - हुरिया
Chakradharpur News: चक्रधरपुर मंडल पेंशनर एसोसिएशन का चौथा वार्षिक आम सम्मेलन महात्मा गांधी सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि चक्रधरपुर रेल मंडल प्रबंधक तरुण हुरिया ने पेंशनरों के मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के लिए नए चिकित्सा समझौतों की जानकारी दी।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर मंडल पेंशनर एसोसिएशन का चौथा वार्षिक आम सम्मलेन महात्मा गांधी सभागार में बतौर मुख्य अतिथि चक्रधरपुर रेल मंडल प्रबंधक तरुण हुरिया ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस सभा में सम्मानित अतिथि के तौर पर चक्रधरपुर के सीनियर डीपीओ डॉ ऋषभ सिन्हा शामिल हुए। मुख्य अतिथि हुरिया ने पेंशनर एसोसिएशन के समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनर एसोसिएशन एवं रेल कर्मियों के स्वास्थ्य सेवा के लिए चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल का टीएमएच के साथ चिकित्सा समझौता का नवीकरण किया गया है। राउरकेला के रेल कर्मियों के स्वास्थ्य सेवा के लिए भी रेलवे अस्पताल के साथ ओपोलो अस्पताल के साथ समझौता किया गया।
रेल प्रसाशन चाहता है कि पेंशनर का पेंशन समय पर मिले और उन्हें मेडिकल इत्यादि में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर में पेंशन एसोसिएशन का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है यह प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने पेंशनर एसोसिएशन को हर संभव सहयोग का आशावान दिया। इस अवसर पर सीनियर डीपीओ डॉ ऋषभ सिन्हा समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के सचिव समीरन मुखर्जी ने किया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप कुमार पांडा समेत झारसुगुड़ा, राउरकेला, डांगोवापोसी इत्यादि शाखा के सदस्य शामिल हुए।
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