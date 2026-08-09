Chakradharpur News: पेंशनर एसोसिएशन को हरसंभव सहयोग : हुरिया
Chakradharpur News: चक्रधरपुर मंडल पेंशनर एसोसिएशन का चौथा वार्षिक आम सम्मलेन महात्मा गांधी सभागार में हुआ। मुख्य अतिथि तरुण हुरिया ने पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान की बात की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों के साथ समझौते का भी उल्लेख किया। वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित किया गया।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर मंडल पेंशनर एसोसिएशन का चौथा वार्षिक आम सम्मलेन का शुभारंभ महात्मा गांधी सभागार में बतौर मुख्य अतिथि चक्रधरपुर रेल मंडल प्रबंधक तरुण हुरिया ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के तौर पर चक्रधरपुर के सीनियर डीपीओ डॉ. ऋषभ सिन्हा शामिल हुए। मुख्य अतिथि हुरिया ने कहा कि पेंशनर एसोसिएशन के प्रत्येक समस्याओं का हरसंभव समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनर एसोसिएशन एवं रेल कर्मियों के चिकित्सा सेवा के लिए रेलवे अस्पताल का टीएमएच के साथ चिकत्सिा समझौता का नवीकरण किया गया है। राउरकेला के रेल कर्मियों के स्वास्थ्य सेवा के लिए भी रेलवे अस्पताल का साथ ओपोलो अस्पताल के साथ समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि पेंशनर का पेंशन समय पर मिले और उन्हें चिकित्सा सेवा मुहैया कराने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर में एसोसिएशन का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है यह प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने पेंशनर एसोसिएशन को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सीनियर डीपीओ डॉ. ऋषभ सिन्हा समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे।
कार्यक्रम का संचालन
कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ रेलकर्मी झिमली चटर्जी ने किया। स्वागत भाषण एसोसिएशन के सचिव समीरन मुखर्जी ने दिया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप कुमार पंडा ने अध्यक्षीय वक्तव्य दिया एवं पेंशनर एसोसिएशन के विभिन्न समस्याओं को डीआरएम के समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों में पूर्व डिप्टी सीएसओ अशोक अग्रवाला, बैंक ऑफ इंडिया के विष्णुपुर क्षेत्रीय प्रबंधक एस. प्रधान, एआईआरआरएफ उपाध्यक्ष हटिया जे एस बहल, सचिव चंचल सिंह उपस्थित होकर अपने विचार प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पी के दे, एसएस बनर्जी, एस सी लहरी, प्रदीप शर्मा, जी एस बिरुली, समेत चक्रधरपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, बंडामुंडा, डांगुवापोसी इत्यादि शाखा के सदस्य शामिल हुए।
वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित
वरिष्ठ पेंशनरों को किया गया सम्मानित : सम्मेलन में सबसे वरिष्ठ पेंशनर अरविंद चौधरी (96), रतन सिंह (91) और एनएसआर के राव (90) को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए छात्राओं को डीआरएम के हाथों उपहार प्रदान किया गया।
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