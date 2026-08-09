Chakradharpur News: पेंशनर एसोसिएशन को हरसंभव सहयोग : हुरिया

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर मंडल पेंशनर एसोसिएशन का चौथा वार्षिक आम सम्मलेन का शुभारंभ महात्मा गांधी सभागार में बतौर मुख्य अतिथि चक्रधरपुर रेल मंडल प्रबंधक तरुण हुरिया ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के तौर पर चक्रधरपुर के सीनियर डीपीओ डॉ. ऋषभ सिन्हा शामिल हुए। मुख्य अतिथि हुरिया ने कहा कि पेंशनर एसोसिएशन के प्रत्येक समस्याओं का हरसंभव समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनर एसोसिएशन एवं रेल कर्मियों के चिकित्सा सेवा के लिए रेलवे अस्पताल का टीएमएच के साथ चिकत्सिा समझौता का नवीकरण किया गया है। राउरकेला के रेल कर्मियों के स्वास्थ्य सेवा के लिए भी रेलवे अस्पताल का साथ ओपोलो अस्पताल के साथ समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि पेंशनर का पेंशन समय पर मिले और उन्हें चिकित्सा सेवा मुहैया कराने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर में एसोसिएशन का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है यह प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने पेंशनर एसोसिएशन को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सीनियर डीपीओ डॉ. ऋषभ सिन्हा समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे।