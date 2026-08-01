Chakradharpur News: महादेवशाल श्रावणी मेले से पहले रेलवे ने कराया कीटनाशक छिड़काव, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
Chakradharpur News: चक्रधरपुर रेलवे मंडल का स्वास्थ्य विभाग महादेवशाल श्रावणी मेले की तैयारी कर रहा है। डेंगू और मलेरिया के रोगों की रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। लोगों को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जा रही है और स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा। आपात स्थितियों के लिए चिकित्सकीय टीम तैनात होगी।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। झारखंड के प्रसिद्ध महादेवशाल श्रावणी मेले को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मेले के दौरान डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए रेलवे परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया गया। स्वास्थ्यकर्मियों ने लोगों को डेंगू एवं मलेरिया से बचाव के उपायों की भी जानकारी दी।श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर की व्यवस्था की गई है। मेले के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकीय टीम तैनात रहेगी। वहीं रेलवे स्वास्थ्य विभाग भी स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने पर विचार कर रहा है।गौरतलब
है कि 2 अगस्त से महादेवशाल श्रावणी मेले का शुभारंभ होना है। इसे लेकर प्रशासन और रेलवे ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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