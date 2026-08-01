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Chakradharpur News: मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय में प्रतिभामान सम्मान समारोह आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय में शनिवार को प्रतिभामान सममान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वार्षिक माध्यमिक एवं इंटीमीडिएट परीक्

Chakradharpur News: मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय में प्रतिभामान सम्मान समारोह आज

Chakradharpur News: चक्रधरपुर मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय में शनिवार को प्रतिभामान सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वार्षिक माध्यमिक एवं इंटीमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुखराम उरांव उपस्थित रहेंगे।

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