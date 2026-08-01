Chakradharpur News: मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय में प्रतिभामान सम्मान समारोह आज

Chakradharpur News: मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय में प्रतिभामान सम्मान समारोह आज
Chakradharpur News: चक्रधरपुर मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय में शनिवार को प्रतिभामान सममान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वार्षिक माध्यमिक एवं इंटीमीडिएट परीक्
Chakradharpur News: चक्रधरपुर मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय में शनिवार को प्रतिभामान सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वार्षिक माध्यमिक एवं इंटीमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुखराम उरांव उपस्थित रहेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।