Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chakradharpur News: बंदगांव : पर्यावरण संरक्षण और अधिकारों को लेकर लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

Chakradharpur News: बंदगांव में विश्व आदिवासी दिवस समारोह भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी और झामुमो जिला उपाध्यक्ष शामिल हुए। उन्होंने आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया।

Chakradharpur News: बंदगांव : पर्यावरण संरक्षण और अधिकारों को लेकर लिया संकल्प

Chakradharpur News: बंदगांव,संवाददाता पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड सभागार में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य जसफीन हमसाय, विशिष्ट अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी भीषम कुमार एवं झामुमो जिला उपाध्यक्ष प्रेम मुंडरी उपस्थित रहे। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा की झलक प्रस्तुत की गई। इस मौके पर जसफीन हमसाय ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता, उपलब्धियों तथा समाज और पर्यावरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने का अवसर है।

ये भी पढ़ें:Gridih News: ढकनीपहरी गांव में मनाया विश्व आदिवासी दिवस

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का पर्यावरण संरक्षण से गहरा संबंध रहा है। पर्यावरण की जितनी आवश्यकता मानव जीवन को है, उतनी ही आदिवासी समाज की संस्कृति और जीवनशैली को भी है। इसलिए आदिवासी समुदाय के अधिकारों और हितों के संरक्षण के प्रति जागरूकता जरूरी है। बीडीओ भीषम कुमार ने कहा कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के प्रति जुड़ाव हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण केवल आदिवासी समाज की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित रखते हुए नई पीढ़ी को शिक्षा एवं विकास के साथ आगे बढ़ाना होगा। झामुमो जिला उपाध्यक्ष प्रेम मुंडरी ने कहा कि आदिवासी समाज के कारण ही क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आज भी हरा-भरा है। आदिवासी समाज सदियों से जंगल और पर्यावरण की रक्षा करता आया है। उन्होंने उपस्थित लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग पौधरोपण करें और एक भी पेड़ बेवजह नहीं काटें। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी गीत-संगीत और नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। समारोह में आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिली। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्राओं के अलावे अन्य विद्यालय के बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया.इस अवसर पर प्रखंड के अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Latehar News: चंदवा में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस
ये भी पढ़ें:विश्व आदिवासी दिवस पर दो हजार महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।