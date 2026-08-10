Chakradharpur News: बंदगांव : पर्यावरण संरक्षण और अधिकारों को लेकर लिया संकल्प

Chakradharpur News: बंदगांव,संवाददाता पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड सभागार में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य जसफीन हमसाय, विशिष्ट अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी भीषम कुमार एवं झामुमो जिला उपाध्यक्ष प्रेम मुंडरी उपस्थित रहे। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा की झलक प्रस्तुत की गई। इस मौके पर जसफीन हमसाय ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता, उपलब्धियों तथा समाज और पर्यावरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का पर्यावरण संरक्षण से गहरा संबंध रहा है। पर्यावरण की जितनी आवश्यकता मानव जीवन को है, उतनी ही आदिवासी समाज की संस्कृति और जीवनशैली को भी है। इसलिए आदिवासी समुदाय के अधिकारों और हितों के संरक्षण के प्रति जागरूकता जरूरी है। बीडीओ भीषम कुमार ने कहा कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के प्रति जुड़ाव हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण केवल आदिवासी समाज की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित रखते हुए नई पीढ़ी को शिक्षा एवं विकास के साथ आगे बढ़ाना होगा। झामुमो जिला उपाध्यक्ष प्रेम मुंडरी ने कहा कि आदिवासी समाज के कारण ही क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आज भी हरा-भरा है। आदिवासी समाज सदियों से जंगल और पर्यावरण की रक्षा करता आया है। उन्होंने उपस्थित लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग पौधरोपण करें और एक भी पेड़ बेवजह नहीं काटें। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी गीत-संगीत और नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। समारोह में आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिली। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्राओं के अलावे अन्य विद्यालय के बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया.इस अवसर पर प्रखंड के अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।