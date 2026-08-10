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Chakradharpur News: सोनुवा के निश्चिंतपुर मैदान में धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: सोनुवा के निश्चिंतपुर मैदान में 32वाँ विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में आदिवासी युवाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य किया और अपनी कला-संस्कृति प्रदर्शित की। समारोह का शुभारंभ कई प्रमुख व्यक्तियों द्वारा झंडोत्तोलन से हुआ। अतिथियों ने आदिवासी संस्कृति को बचाने और शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया।

Chakradharpur News: सोनुवा के निश्चिंतपुर मैदान में धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस

Chakradharpur News: सोनुवा, संवाददाता सोनुवा के निश्चिंतपुर मैदान में रविवार को 32वाँ विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिसको लेकर आयोजित समारोह में आदिवासी युवक-युवतियों ने पारम्परिक ढोल-नगाड़े बजाकर पारम्परिक वेशभूषा में जमकर नृत्य कर आदिवासी कला-संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सभी लोग पारम्परिक वेशभूषा पहने हुए थे। जिससे निश्चिंतपर मैदान काफी मनमोहक नजर आ रहा था। कार्यक्रम का शुभारंभ बीडीओ सोमनाथ उराँव, जिप सदस्य सुहागी मुर्मू, सामाजिक कार्यकत्र्ता डॉ रीना गोडसरा, , पूर्व विधायक गुरुचरण नायक आदि ने झंडोत्तोलन कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने आदिवासी संस्कृत पारम्परा बचाये रखने का आह्वान किया। सभी ने आदिवासी समाज के युवाओं को शिक्षा के प्रति ध्यान देने का आह्वान किया।

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मौके पर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान व बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में आबुसाल समिति द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल और उपहार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर लक्ष्मण नायक, जिलाध्यक्ष सुखराम सिरका, पूर्व जिलाध्यक्ष मजेंदर गंजू, प्रखंड अध्यक्ष अंतुराम केराई, गणेश चंद्र बोदरा, उदय सिंह पूर्ति, गणेश बंदिया, सिद्धार्थ बोदरा, शैलेश बंदिया, हरिकृष्ण बंदिया, जयंती सोय, बालेमा कोडाह, रीता सुरीन, शैलेय गुंदुवा, बागुन बोयपाई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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