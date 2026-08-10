Chakradharpur News: सूर्या नर्सिंग कॉलेज में थिरके कदम, गूंजे आदिवासी संस्कृति के स्वर निदेशक गौरी शंकर महतो व अन्य

Chakradharpur News: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सूर्या नर्सिंग कॉलेज चक्रधरपुर में आदिवासी संस्कृति और परंपरा को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आदिवासी रीति-रिवाज और परंपराओं के बारे में जानकारी साझा की। पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन ने उत्सव का माहौल बना दिया और प्रकृति के संरक्षण पर जोर दिया गया।

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सूर्या नर्सिंग कॉलेज चक्रधरपुर में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति संरक्षण को समर्पित कार्यक्रम धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं सखुआ पौधे में जल अर्पित करके की गई। सखुआ पौधे के माध्यम से प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम का विवरण कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों ने आदिवासी रीति-रिवाज, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। विद्यार्थियों ने अपने भाषण के माध्यम से आदिवासी समाज की समृद्ध जीवनशैली, परंपराओं और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक आदिवासी नृत्य रहा। पारंपरिक वेशभूषा और लोक संस्कृति से सजी रंगारंग प्रस्तुति ने कॉलेज परिसर में उत्सव का माहौल बना दिया।

प्रकृति संरक्षण का संदेश विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। विद्यार्थियों ने बताया कि आदिवासी संस्कृति केवल रीति-रिवाजों और परंपराओं का नाम नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की एक समृद्ध परंपरा है। प्रकृति, जंगल और स्थानीय संसाधनों के संरक्षण में आदिवासी समाज की भूमिका को भी कार्यक्रम के माध्यम से रेखांकित किया गया।

विशिष्ट अतिथि इस अवसर पर कॉलेज के निदेशक गौरी शंकर महतो, प्राचार्य मीनू मिनीक्षी तिर्की, उपप्राचार्य सुशांति मिंज, किरण मुंडू, आरती महतो, प्रियंजा महतो, नरसिंह महतो, शिक्षकगण एवं अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। कॉलेज प्रबंधन ने विद्यार्थियों की शानदार प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ समाज एवं प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान गीत, नृत्य, भाषण औ