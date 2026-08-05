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Chakradharpur News: रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स चोरी कांड : डीसी मनीष कुमार से मिला व्यवसायियों का प्रतिनिधि मंडल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर में रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स में 44 लाख रुपये की चोरी के खिलाफ व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। चाईबासा में उपायुक्त से मिले प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पुलिस ने अभी तक मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे व्यापारियों में रोष बढ़ गया है। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि चोरी गए सामान की बरामदगी जल्द होगी।

Chakradharpur News: रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स चोरी कांड : डीसी मनीष कुमार से मिला व्यवसायियों का प्रतिनिधि मंडल

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर के मुख्य बाजार स्थित प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई साढ़े 44 लाख रुपये की भीषण चोरी और पुलिस-प्रशासन की सुस्त कार्यशैली के विरोध में अब व्यवसायियों ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इसी कड़ी में चक्रधरपुर के व्यापारियों का 60 से 70 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल चाईबासा पहुंचकर जिला उपायुक्त मनीष कुमार से मिला और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

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उपायुक्त को वस्तुस्थिति से कराया अवगत

प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को बताया कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और चोरी गए कीमती मोबाइलों व लैपटॉप्स की बरामदगी को लेकर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित दुकानदार को अब तक आधिकारिक रूप से किसी भी अपडेट की जानकारी नहीं दी गई है, जिससे स्थानीय व्यवसायियों में गहरा रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने एनएच किनारे स्थित दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई और पुलिस व साइबर सेल की विफलता के बारे में डीसी को विस्तार से अवगत कराया।

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उपायुक्त का आश्वासन

व्यवसायियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द चोरी गए सामान की शत-प्रतिशत बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से नारायण अग्रवाल, अमित शर्मा, डब्बू खिरवाल, माधव झुनझुनवाला, अपूर्व पोद्दार, कमल केजरीवाल समेत भारी संख्या में स्थानीय व्यवसायी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

व्यापारियों ने उपायुक्त को क्या ज्ञापन सौंपा?
व्यापारियों ने उपायुक्त को 44 लाख रुपये की चोरी के मामले में संतोषजनक कार्रवाई न होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
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