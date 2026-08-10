Chakradharpur News: जुलाई में अच्छी बारिश, अब इस महीने आसमान पर टिकी किसानों की निगाहें

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर क्षेत्र में इस वर्ष जुलाई माह में इस साल 574.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। लगातार और पर्याप्त बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। समय पर मानसून की अच्छी बारिश मिलने के कारण क्षेत्र में धान रोपाई का कार्य लगभग पूरी तरह संपन्न हो गया है। अब अगस्त में भी अच्छी बारिश होने पर किसानों को मेहनत का फल मिल जायेगा।

वर्षा के कारण फसलों की स्थिति

जानकारी के मुताबिक, जुलाई में कई दिनों तक हुई झमाझम बारिश से खेतों में पर्याप्त पानी जमा रहा, जिससे किसानों को सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। समय पर रोपाई पूरी होने से फसल की पैदावार भी बेहतर होने की संभावना है। किसानों का कहना है कि यदि आगे भी मौसम अनुकूल रहा तो इस वर्ष धान का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर हो सकता है। 1 जुलाई को 18.8 मिली मीटर, 2 जुलाई को 14, 3 जुलाई को 32.4, 4 जुलाई को 5.4, 5 जुलाई को 26, 6 जुलाई को 39.6, 7 जुलाई को 8.2, 10 जुलाई को 0.6, 11 जुलाई को 35.4, 14 जुलाई को 0.6, 15 जुलाई 21.6, 16 जुलाई को 3.6, 17 जुलाई को 12.4, 18 जुलाईको 61, 20 जुलाई को 19.2, 21 जुलाई को 33.4, 22 जुलाईको 167.8, 23 जुलाई को 18.6, 24 जुलाई को 9.2, 25 जुलाई को 0.6, 26 जुलाई को 0.2, 28 जुलाई को 37.6, 29 जुलाई को 5, 30 जुलाई को 3.6 तथा 31 जुलाई को 0.6 मिली मीटर बारिश हुई हैं। जबकि आठ अगस्त तक 64.6 मिली मीटर बारिश हुई हैं।