Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chakradharpur News: कारमेल स्कूल में रक्तदान सह नेत्रदान 2 दो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

Chakradharpur News: चक्रधरपुर में 2 अगस्त को रक्तदान सह नेत्रदान पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर उपायुक्त के प्रोजेक्ट जागृति के तहत कारमेल स्कूल में सुबह 9 बजे शुरू होगा। शिविर का उद्देश्य रक्तदान और नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इच्छुक नागरिकों को अपने आधार कार्ड के साथ आना होगा।

Chakradharpur News: कारमेल स्कूल में रक्तदान सह नेत्रदान 2 दो

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। सृष्टि अल्ट्रासाउंड एवं नेत्र क्लिनिक तथा संत अंजला अस्पताल चक्रधरपुर के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 2 अगस्त को रक्तदान सह नेत्रदान पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा संचालित प्रोजेक्ट जागृति बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम के अंतर्गत कारमेल स्कूल, चक्रधरपुर के प्रांगण में सुबह 9 बजे से आयोजित होगा। इस संबंध में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सेलिन सोशन, डॉ. प्रवीण मिंज, सिस्टर कालिसटा, सिस्टर सिसिलिया, सिस्टर तेरेस्टा एवं एंथोनी फर्नांडो ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का उद्देश्य समाज में स्वैच्छिक रक्तदान और नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा अधिक से अधिक लोगों को इस महादान से जोड़ना है।

उन्होंने कहा कि इच्छुक नागरिक स्वेच्छा से रक्तदान करें तथा जो लोग नेत्रदान का संकल्प लेना चाहते हैं, वे अपना आधार कार्ड साथ लेकर शिविर में अवश्य आएं, ताकि उनका नेत्रदान पंजीकरण किया जा सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।