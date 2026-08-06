Chakradharpur News: भाजपा की बैठक में बूथ सशक्तीकरण पर जोर
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के रामचंद्रपुर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने तथा
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। रामचंद्रपुर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने तथा आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रत्येक बूथ पर नई बूथ कमेटियों के गठन, संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने तथा बीएलए-2 (बूथ लेवल एजेंट) की भूमिका को प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची का गहन सत्यापन कर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं त्रुटियों को चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला प्रभारी शैलेन्द्र सिंह ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
ग्रामीण मंडल की प्रवासी मालती गिलुवा, मंडल प्रभारी प्रेम प्रधान तथा मंडल अध्यक्ष दुर्योधन प्रधान ने भी संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिला मंत्री गोरखनाथ बोदरा, विजय सिंह गागराई, तीरथ जामुदा, श्रीवंत षाड़ंगी समेत भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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