Chakradharpur News: भाजपा संगठनिक जिला चक्रधरपुर की बैठक आज
Chakradharpur News: भाजपा संगठनिक जिला चक्रधरपुर की बैठक 11 अगस्त को रामचन्द्र में होगी। इस बैठक में जिला प्रभारी, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पूर्व सांसद, और भाजपा के अन्य नेता शामिल होंगे। इसकी जानकारी केदार नायक ने दी है।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। भाजपा संगठनिक जिला चक्रधरपुर की एक बैठक आगामी 11 अगस्त को चक्रधरपुर के रामचन्द्र में होगी। बैठक में जिला प्रभारी के साथ जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल प्रवासी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसकी जानकारी केदार नायक ने दी है।
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