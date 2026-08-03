Chakradharpur News: भाजपा के जनसंपर्क अभियान को लेकर मंथन
Chakradharpur News: चक्रधरपुर में भाजपा संगठनिक जिला की बैठक पूर्व सांसद स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा के आवास पर हुई। इसमें आगामी कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की तैयारियों पर चर्चा की गई। मालती गिलुवा को नए जिम्मेदारियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। भाजपा संगठनिक जिला चक्रधरपुर की एक बैठक पूर्व सांसद स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा के आवास पर हुई। जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों एवं जनसंपर्क अभियानों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में चक्रधरपुर जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह एवं जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने हाल ही में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनोनीत होने पर मालती गिलुवा को पुष्पगुच्छ एवं सोल भेंट कर सम्मानित किया तथा उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। बैठक के दौरान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के आयोजन, तिरंगा रैली की तैयारियों तथा एसआईआर अभियान को प्रभावी ढंग से सफल बनाने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करते हुए आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया गया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष अमरेश प्रधान, गोरखनाथ बोदरा, लाखी बोदरा, जिला महामंत्री तीर्थ जमुदा, प्रेम प्रधान, श्रीवंत शारंगी, कृतिवास प्रधान, दीपक सिंह सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।