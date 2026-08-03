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Chakradharpur News: भाजपा के जनसंपर्क अभियान को लेकर मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर में भाजपा संगठनिक जिला की बैठक पूर्व सांसद स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा के आवास पर हुई। इसमें आगामी कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की तैयारियों पर चर्चा की गई। मालती गिलुवा को नए जिम्मेदारियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया।

Chakradharpur News: भाजपा के जनसंपर्क अभियान को लेकर मंथन

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। भाजपा संगठनिक जिला चक्रधरपुर की एक बैठक पूर्व सांसद स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा के आवास पर हुई। जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों एवं जनसंपर्क अभियानों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में चक्रधरपुर जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह एवं जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने हाल ही में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनोनीत होने पर मालती गिलुवा को पुष्पगुच्छ एवं सोल भेंट कर सम्मानित किया तथा उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। बैठक के दौरान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के आयोजन, तिरंगा रैली की तैयारियों तथा एसआईआर अभियान को प्रभावी ढंग से सफल बनाने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

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सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करते हुए आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया गया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष अमरेश प्रधान, गोरखनाथ बोदरा, लाखी बोदरा, जिला महामंत्री तीर्थ जमुदा, प्रेम प्रधान, श्रीवंत शारंगी, कृतिवास प्रधान, दीपक सिंह सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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