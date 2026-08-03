Chakradharpur News: चक्रधरपुर के साईं ऑटो पार्ट्स के गोदाम में चोरी का प्रयास
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के भगत सिंह चौक के पास साईं ऑटो पार्ट्स के गोदाम में चोरी का प्रयास शनिवार रात हुआ। सीसीटीवी फुटेज में चोरों के चेहरे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुए। व्यापारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी तथा रात में गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर शहर के भगत सिंह चौक के समीप स्थित साईं ऑटो पार्ट्स के गोदाम में शनिवार की रात चोरी का प्रयास किया गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में चोर गोदाम में घुसने और चोरी की कोशिश करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि कैमरे में आरोपियों के चेहरे भी स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे उनकी पहचान में पुलिस को मदद मिलने की उम्मीद है। घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। लोगों का कहना है कि शहर के व्यावसायिक इलाकों में लगातार चोरी के प्रयास की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं।
दुकानदारों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने तथा बाजार क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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