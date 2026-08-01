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Chakradharpur News: मनोहरपुर के युवक ने किया जराईकेला में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लूटने का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: झारखंड के सीमावर्ती ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बिसरा थाना पुलिस ने एटीएम लूटने के प्रयास में सुभम महतो को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8300 रुपये नगद, लोहे की रड और दो मोबाईल फोन बरामद हुए हैं। यह प्रयास 30 जुलाई को किया गया था और एटीएम में 21,44,800 रुपये सुरक्षित हैं।

मनोहरपुर के युवक ने किया जराईकेला में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लूटने का प्रयास
मनोहरपुर के युवक ने किया जराईकेला में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लूटने का प्रयास

Chakradharpur News: राउरकेला। झारखंड के सीमावर्ती ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बिसरा थाना पुलिस ने जराईकेला में एटीएम लूटने के प्रयास करने के आरोप में पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के महुलडीहा थाना क्षेत्र के जगदीश महतो के पुत्र सुभम महतो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 8300 रुपये नगद, लोहे की रड और दो मोबाईल फोन बरामद किया है। बिसरा थाना प्रभारी एम आर कुंभार ने जानकारी दी।

घटना की सूचना

उन्होंने कहा कि 31 जुलाई की सुबह बैंक ऑफ इंडिया बिसरा ब्रांच के शाखा प्रबंधक संबलपुर जिले के सासन थाना क्षेत्र के सासन गांव निवासी भास्कर घासी ने थाना मे लिखित शिकायत किया कि जराईकेला एटीएम के कर्मी कमलाकांत बारिक ने उन्हें जानकारी दी कि जराईकेला एटीएम में 30 जुलाई की रात्रि चोरी का प्रयास किया गया है। इसके बाद उन्होंने 31 जुलाई को जाकर जांच किया तो पाया कि बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम क्षतिग्रस्त है और बैंक में लगे छत, एटीएम का दरबाजा और इलेक्ट्रिकल बोर्ड भी क्षतिग्रस्त है।

ATM की सुरक्षा

उन्होंने कहा कि एटीएम की जांच कि तो पाया कि एटीएम रखे 21,44,800 रुपये सुरक्षित है। इसके बाद बिसरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरु की। जांच के दौरान पता चला कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के महुलडीहा गांव निवासी सुभम महतो ने घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के पास 8300 रुपये नगद, एक लोहे की रॉड और दो मोबाईल फोन जब्त किया है।

पूर्व मामले

थाना प्रभारी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बिसरा थाना में पूर्व में दो मामले दर्ज है। इसके आलावा पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोईलकेरा थाना में एक, मनोहरपुर थाना में चार और आनंदपुर थाना में एक मामले दर्ज है। वहीं इस छापामारी अभियान में एसआई पी के साहू, एएसआई आर के नायक, ओएसएपी के जवान डी केरकेट्टा, एश महतो सहित कई शामिल थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुभम महतो को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है?
सुभम महतो को एटीएम लूटने के प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
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