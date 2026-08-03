Chakradharpur News: अंजुमन इस्लामिया के समारोह में मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान सम्मानित
Chakradharpur News: चक्रधरपुर में अंजुमन इस्लामिया द्वारा वार्षिक हौसला अफज़ाई विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां छात्रों को उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। बैरम खान को मानवाधिकार संरक्षण में उनके योगदान के लिए सराहा गया। उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान, चरित्र और समाज सेवा का महत्व समझाया।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। अंजुमन इस्लामिया चाईबासा द्वारा आयोजित वार्षिक हौसला अफज़ाई विद्यार्थी सम्मान समारोह में मैट्रिक, इंटर, कंप्यूटर, सिलाई एवं मेहंदी प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। मौके पर चक्रधरपुर के मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता बैरम खान को मानवाधिकार संरक्षण, सामाजिक सेवा एवं जनहित के कार्यों में उनके निरंतर योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों से सफलता को अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि नई शुरुआत मानते हुए निरंतर ज्ञान अर्जित करने, अच्छे चरित्र, इंसानियत और समाज सेवा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया।
उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनमें नैतिक मूल्य और अच्छे संस्कार विकसित करने की अपील की।
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