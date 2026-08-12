Chakradharpur News: अनुमंडल अस्पताल में 272 गर्भवती महिलाओं की हुई एएनसी जांच
Chakradharpur News: चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में मंगलवार को 272 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व एएनसी जांच की गई। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों को सभी जांच एक स्थान पर करने का निर्देश दिया। जांच के दौरान महिलाओं को आवश्यक दवाएं और दिशा-निर्देश दिए गए। यह जांच हर माह के 9 तारीख को होती है।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के नये भवन में मंगलवार को 272 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व एएनसी जांच हुआ। जहां एएनसी जांच का निरीक्षण सिविल सर्जन जुझारी माझी ने किया। जहां उन्होंने महिलाओं की भीड़ को देखा। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया कि गर्भवती महिलाओं के लिए एक ही जगहों पर सभी तरह की जांच होना चाहिए। जिससे गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। साथ ही जांच कराने पहुंची महिलाओं को एक घंटे के अंदर अस्पताल में जांच करने के बाद छोड़ दिया जाए। इस दौरान अनुमंडल अस्पताल की डाक्टर प्रणिता बांका, डाक्टर लक्ष्मी कुमारी ने सभी गर्भवती महिलाओं की जांच की।
जांच के दौरान मिहलाओं को आवश्यक दवा एवं दिशा निर्देश दिया गया। जबकि महिलाओं की रक्त जांच, ब्लडप्रेशन, वजन, एचआईवी टेस्ट आदि की जांच की गई। प्रत्येक माह के 9 तारिख को गर्भवती महिलाओं की जांच होती हैं। लेकिन इस माह रविवार होने के कारण मंगलवार को समय तय किया गया था। शिविर में सीएचओ दुलारी लोमगा, पुनम तिरिया्र संगीता बानरा, रीना कुमारी, उमा कुमारी, सरोज पुरती, रीता कुमारी, मधुबाला खेस, एएनएम गीतांजलि पूरती, लक्ष्मी कुमारी महतो, सुमित्रा कुमारी, ज्योत्सना महतो, पदमनी महतो, सुनिता कुमारी महतो, होलिका महतो, लैब टेक्नीशियन जानकी मुंडा, भुवनेश्वर प्रधान, शिविर मोती सुंडी आदि ने योगदान दिया।
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