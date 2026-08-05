Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chakradharpur News: प्रजापति ब्रह्माकुमारीज़ पाठशाला में महाअभियान शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

Chakradharpur News: प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरी पाठशाला में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यशोदा कुमारी ने दीप प्रज्ज्वलित किया। वक्ताओं ने नशा मुक्त समाज के निर्माण और आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिया। अभियान 20 अगस्त तक चलेगा, जिसमें स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में जागरूकता फैलायी जाएगी।

Chakradharpur News: प्रजापति ब्रह्माकुमारीज़ पाठशाला में महाअभियान शुरू

Chakradharpur News: प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरी पाठशाल में मंगलवार को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानी रसल मंजरी स्कूल की प्राचार्या यशोदा कुमारी, इंचार्ज बी के मनी ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जन-जागरण और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नशा मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि नशा मुक्त व्यक्ति सहज ही आंतरिक विकारों से भी मुक्त होने लगता है। स्थानीय दीदी ने उपस्थित सभी को नशा मुक्त जीवन की सामूहिक शपथ दिलाई।

ये भी पढ़ें:झारखंड पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति महाअभियान

साथ ही उन्होंने बताया यह अभियान आगामी 20 अगस्त तक चलेगा। प्रत्येक दिन विभिन्न स्कूलों व सरकारी कार्यालयों में लोगों व बच्चों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर सुनीता कुमारी, संगीता कुमारी, सुशील देवी, गीता महतो, मीता सत्यवती, राजू, उपेन्द्र सहित अन्य मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Sonbhadra News: सावधान:बेहद घातक है नशे की लत
ये भी पढ़ें:Hathras News: नशे से लड़ने की किसी एक की नहीं सभी की जिम्मेदारी है: सीएमओ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।