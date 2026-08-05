Chakradharpur News: प्रजापति ब्रह्माकुमारीज़ पाठशाला में महाअभियान शुरू
Chakradharpur News: प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरी पाठशाला में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यशोदा कुमारी ने दीप प्रज्ज्वलित किया। वक्ताओं ने नशा मुक्त समाज के निर्माण और आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिया। अभियान 20 अगस्त तक चलेगा, जिसमें स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में जागरूकता फैलायी जाएगी।
Chakradharpur News: प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरी पाठशाल में मंगलवार को 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानी रसल मंजरी स्कूल की प्राचार्या यशोदा कुमारी, इंचार्ज बी के मनी ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जन-जागरण और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नशा मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि नशा मुक्त व्यक्ति सहज ही आंतरिक विकारों से भी मुक्त होने लगता है। स्थानीय दीदी ने उपस्थित सभी को नशा मुक्त जीवन की सामूहिक शपथ दिलाई।
साथ ही उन्होंने बताया यह अभियान आगामी 20 अगस्त तक चलेगा। प्रत्येक दिन विभिन्न स्कूलों व सरकारी कार्यालयों में लोगों व बच्चों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर सुनीता कुमारी, संगीता कुमारी, सुशील देवी, गीता महतो, मीता सत्यवती, राजू, उपेन्द्र सहित अन्य मौजूद थे।
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