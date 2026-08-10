Chaibasa News: मझगांव में छात्राओं ने दी आकर्षक प्रस्तुति

Chaibasa News: मझगांव, संवाददाता। रविवार को मझगांव व कुमारडुंगी प्रखंड कार्यालय सहित प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालयों में आदिवासी संस्कृति, कला और उनकी समृद्ध विरासत को सहेजने के लिए कई रंगारंग और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएमश्री प्लस टू हाई स्कूल मझगांव, पीएमश्री प्लस टू हाई स्कूल तरतरिया, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय घोड़ाबंधा,उच्च विद्यालय पोखरिया, लिटिल रोज शिक्षा निकेतन सनपड़सा मझगांव सहित स्कूलो में छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्राओं ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य और गीतों की आकर्षक प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय के प्राचार्या सबिता बिरुवा ने कहा कि अपनी समृद्ध विरासत और धरोहर को संजोकर रखना सभी की जिम्मेदारी है।