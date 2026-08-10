Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chaibasa News: मझगांव में छात्राओं ने दी आकर्षक प्रस्तुति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

Chaibasa News: रविवार को मझगांव और कुमारडुंगी प्रखंड में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूलों में आदिवासी संस्कृति और कला को सहेजने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य और गीतों से उत्सव को और भी जीवंत बनाया। प्राचार्या ने विरासत के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

Chaibasa News: मझगांव में छात्राओं ने दी आकर्षक प्रस्तुति

Chaibasa News: मझगांव, संवाददाता। रविवार को मझगांव व कुमारडुंगी प्रखंड कार्यालय सहित प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालयों में आदिवासी संस्कृति, कला और उनकी समृद्ध विरासत को सहेजने के लिए कई रंगारंग और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएमश्री प्लस टू हाई स्कूल मझगांव, पीएमश्री प्लस टू हाई स्कूल तरतरिया, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय घोड़ाबंधा,उच्च विद्यालय पोखरिया, लिटिल रोज शिक्षा निकेतन सनपड़सा मझगांव सहित स्कूलो में छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्राओं ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य और गीतों की आकर्षक प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय के प्राचार्या सबिता बिरुवा ने कहा कि अपनी समृद्ध विरासत और धरोहर को संजोकर रखना सभी की जिम्मेदारी है।

ये भी पढ़ें:Chaibasa News: मझगांव के स्कूलों में मनाया विश्व आदिवासी दिवस, छात्राओं ने दी आकर्षक प्रस्तुतियां

उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन आदिवासी समाज की पहचान और जीवन का आधार हैं। इनके संरक्षण के लिए युवाओं को आगे आना होगा।

ये भी पढ़ें:झारखंड आदिवासी महोत्सव: आदिवासी संस्कृति, परंपरा व प्रकृति संरक्षण का संदेश
ये भी पढ़ें:Chakradharpur News: सूर्या नर्सिंग कॉलेज में थिरके कदम, गूंजे आदिवासी संस्कृति के स्वर निदेशक गौरी शंकर महतो व अन्य
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chaibasa News Chaibasa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।