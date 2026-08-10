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Chaibasa News: कोल्हान के अमर शहीद पुस्तक का विमोचन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: नोवामुंडी में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि दयामनी बारला ने आदिवासी सुरक्षा को सभी की जिम्मेदारी बताया। विशिष्ट अतिथि जसिंता केरकेट्टा ने एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अपील की। कार्यक्रम में बाल कलाकारों द्वारा नृत्य और गीत प्रस्तुत किए गए।

Chaibasa News: कोल्हान के अमर शहीद पुस्तक का विमोचन

Chaibasa News: नोवामुंडी,संवाददाता। नोवामुंडी पचायसाई मैदान में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि दयामनी बारला ने कहा कि आदिवासी और मूलवासी की सुरक्षा समाज के हरेक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। विशिष्ट अतिथि जसिंता केरकेट्टा ने कहा कि आदिवासी समाज को बांटने वाली ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अपील की। मौके पर पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा, टाटा स्टील फाउंडेशन यूनिट लीड संदीप केसरवानी, आदिवासी एशोसियन अध्यक्ष घनश्याम हेम्ब्रम, नोवामुंडी बस्ती पंचायत मुखिया मतियास सुरेन, मानकी मुंडा संघ सचिव अजय पुरती,भगवान सिंकु,बिरसा ओमोन महिला संगठन प्रमुख अंबिका दास,गौतम मिंज,गोमा सुरेन, आदि ने भी संबोधित किया।

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कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से पहुंचे बाल कलाकारों ने हो भाषा पर आधारित नृत्य, गीत व नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम में भवनेश्वर सावैयां द्वारा रचित इतिहास के आईने में कोल्हान के अमर शहीद विषय पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। धन्यवाद ज्ञापन आदिवासी एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम हेम्ब्रम ने किया।

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