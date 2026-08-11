Chaibasa News: मातृ छाया में महिलाओं ने मनाया सावन मिलन समारोह
Chaibasa News: चाईबासा के नीमडीह में मातृ छाया द्वारा महिलाओं ने सावन मिलन समारोह मनाया। कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुतियां हुईं और केक काटने के साथ शुरुआत की गई। मीरा सिंह, शीला माथुर, नीलम गुप्ता और अन्य महिलाओं ने भाग लिया। समारोह में काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।
Chaibasa News: चाईबासा। चाईबासा के नीमडीह स्थित मातृ छाया में महिलाओं ने सावन मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। केक कटिंग के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मीरा सिंह, शीला माथुर, नीलम गुप्ता, रानी नयनम, छवि वर्णवाल, बंटी सिंह, एकता सिंह, प्रियंका पांडेय, अजिता, मिट्ठू राव, प्रियंका जयसवाल, रूबी खत्री, अनु सिंह, खुशबू गुप्ता, मौसमी गिरी, प्रियंका आरिका माथुर सहित काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।
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