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Chaibasa News: दहेज प्रताड़ना में 6 के खिलाफ शिकायतवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा की सीमा खातून ने अपने पति मो. फिरोज अंसारी और उनके परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट और प्रताड़ित करने की शिकायत दायर की है। शिकायत में बताया गया है कि शादी के बाद से ही सीमा को दहेज की कमी पर ताने सुनने को मिले और पति ने मारपीट कर प्रताड़ित किया।

Chaibasa News: दहेज प्रताड़ना में 6 के खिलाफ शिकायतवाद

Chaibasa News: चाईबासा। सदर थाना अंतर्गत बड़ी बाजार डाउन निवासी सीमा खातून ने अपने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट और प्रताड़ित करने का शिकायतवाद सीजेएम की अदालत में दर्ज कराया है। 30 जुलाई 2026 को शिकायतवाद में पति मो. फिरोज अंसारी,नन्द नसीमा खातुन,ननदोसी मंजूर अंसारी,देवर रफीक अंसारी,नसीम अंसारी और आफताब अंसारी को आरोपी बनाया है। दर्ज मामले में बताया गया है कि सीमा खातून की शादी 11 जुलाई 2025 में बंगाल के बलरामपुर रंगाडीह निवासी मो. फिरोज अंसारी के साथ हुई थी। शादी के समय सीमा के परिजनों द्वारा सभी जरूरत के सामानों के साथ सोना,चांदी के जेवरात तथा नकदी भी दिया गया था।

शादी के कुछ दिन बाद से ही पति द्वारा कम दहेज लाने का ताना दिए जाने लगा। पति हमेशा छोटी-छोटी बातों को लेकर मारपीट के साथ प्रताड़ित करने लगा।

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