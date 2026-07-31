Chaibasa News: दहेज प्रताड़ना में 6 के खिलाफ शिकायतवाद
Chaibasa News: चाईबासा की सीमा खातून ने अपने पति मो. फिरोज अंसारी और उनके परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट और प्रताड़ित करने की शिकायत दायर की है। शिकायत में बताया गया है कि शादी के बाद से ही सीमा को दहेज की कमी पर ताने सुनने को मिले और पति ने मारपीट कर प्रताड़ित किया।
Chaibasa News: चाईबासा। सदर थाना अंतर्गत बड़ी बाजार डाउन निवासी सीमा खातून ने अपने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट और प्रताड़ित करने का शिकायतवाद सीजेएम की अदालत में दर्ज कराया है। 30 जुलाई 2026 को शिकायतवाद में पति मो. फिरोज अंसारी,नन्द नसीमा खातुन,ननदोसी मंजूर अंसारी,देवर रफीक अंसारी,नसीम अंसारी और आफताब अंसारी को आरोपी बनाया है। दर्ज मामले में बताया गया है कि सीमा खातून की शादी 11 जुलाई 2025 में बंगाल के बलरामपुर रंगाडीह निवासी मो. फिरोज अंसारी के साथ हुई थी। शादी के समय सीमा के परिजनों द्वारा सभी जरूरत के सामानों के साथ सोना,चांदी के जेवरात तथा नकदी भी दिया गया था।
शादी के कुछ दिन बाद से ही पति द्वारा कम दहेज लाने का ताना दिए जाने लगा। पति हमेशा छोटी-छोटी बातों को लेकर मारपीट के साथ प्रताड़ित करने लगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।