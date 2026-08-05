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Chaibasa News: 28 वी एस आर रुंगटा मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 11अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में मेमोरियल जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 का आयोजन 11 से 13 अगस्त तक बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम में होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित रेणु के मार्गदर्शन में विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए इसी चैंपियनशिप के आधार पर किया जाएगा।

Chaibasa News: 28 वी एस आर रुंगटा मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 11अगस्त से

Chaibasa News: चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में मेमोरियल जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 का आयोजन 11 से 13 अगस्त तक बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम, चाईबासा में किया जाएगा। प्रतियोगिता की घोषणा एसोसिएशन के अध्यक्ष सह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर की गई, जिसे उपाध्यक्ष नंदलाल रुंगटा और मुकुंद रुंगटा की सहमति प्राप्त है।चैंपियनशिप में अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19 वर्ग के बालक-बालिका एकल व युगल मुकाबलों के अलावा पुरुष एवं महिला एकल और युगल स्पर्धाएं आयोजित होंगी। जिले के खिलाड़ी अधिकतम दो आयु वर्गों की तीन स्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे। प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त निर्धारित की गई है।इसी

प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जिला बैडमिंटन संघ ने सभी विद्यालयों के प्राचार्यों, खेल शिक्षकों, अभिभावकों और खेल प्रेमियों से अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करने की अपील की है।

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