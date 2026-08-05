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Chaibasa News: विकास योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हो - डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया। कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का भौतिक निरीक्षण होगा। सभी कार्यपालक अभियंताओं को योजनाओं को समय पर पूरा करने का आदेश दिया गया, और अपूर्ण योजनाओं का सत्यापन 10 अगस्त तक करने की अपेक्षा की गई।

Chaibasa News: विकास योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हो - डीसी

Chaibasa News: चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि विकास योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर टीम गठित कर योजनाओं का भौतिक निरीक्षण कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और निर्धारित मानकों का विशेष आकलन किया जाएगा। उन्होंने यह निर्देश जिला समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में दिए।उपायुक्त ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि कार्य पूर्ण होने और नियमानुसार सत्यापन के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अपूर्ण योजनाओं का भौतिक सत्यापन 10 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूरा कर प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश भी दिए।बैठक

में उन योजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिनका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को लंबित योजनाओं का कार्य तत्काल प्रारंभ कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।

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