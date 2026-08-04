Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chaibasa News: 05 अगस्त को होगा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम के निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण-2026 के तहत योग्य नागरिकों से मतदान में भागीदारी की अपील की। उन्होंने 05 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की जानकारी दी और नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

Chaibasa News: 05 अगस्त को होगा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत जिले के सभी पात्र नागरिकों, विशेषकर पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत प्रत्येक पात्र नागरिक की सक्रिय भागीदारी है। उन्होंने कहा कि 05 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदाता पंजीकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में जिन युवाओं की आयु 01 अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो रही है अथवा ऐसे पात्र भारतीय नागरिक जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सका है, वे निर्धारित घोषणा-पत्र के साथ प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया अवश्य पूर्ण करें।

ये भी पढ़ें:5 अगस्त से शुरू होगा नए मतदाताओं का पंजीकरण, उपायुक्त ने युवाओं से की आवेदन की अपील

मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया

उपायुक्त ने बताया कि 05 अगस्त 2026 से 04 सितंबर 2026 तक नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रपत्र-6 स्वीकार किए जाएंगे। इस अवधि में पात्र नागरिक अपने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल एवं निर्धारित डिजिटल माध्यमों से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

ये भी पढ़ें:मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पंजीकरण कार्यक्रम 2026 एवं न्यू वोटर अभियान 5 अगस्त को

नई वोटर्स अभियान में अधिकाधिक सहभागिता का आह्वान

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने बताया कि मतदाता जागरूकता को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से 05 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #NewVoters हैशटैग अभियान संचालित किया जाएगा। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें तथा मतदाता पंजीकरण से संबंधित संदेश, पोस्ट, वीडियो एवं जागरूकता सामग्री साझा करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं।

सरकारी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील

उपायुक्त ने जिले के सभी सरकारी विभागों, पदाधिकारियों एवं कर्मियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, युवा समूहों, सामाजिक संगठनों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से अपील किया है कि वे इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं #NewVoters अभियान को व्यापक जनभागीदारी का अभियान बनाने में सक्रिय सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित संस्थाएं अपने-अपने स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें तथा पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें।

FAQs

मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया कब शुरू हो रही है?
मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया 05 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ शुरू होगी।
ये भी पढ़ें:मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावा एवं आपत्ति अवधि से संबंधित कार्यक्रम निर्धारित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chaibasa News Chaibasa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।