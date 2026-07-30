Chaibasa News: स्कूल बस की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दूसरी बार रोकी सेल की बस, शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
Chaibasa News: गुवा के नक्सल प्रभावित सारंडा के करमपदा और थोलकोबाद में, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने स्कूल बस की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक पर्याप्त बसों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बच्चे दूर जाकर स्कूल जाने को मजबूर हैं।
Chaibasa News: गुवा। नक्सल प्रभावित सारंडा के करमपदा, थोलकोबाद समेत आसपास के गांवों में स्कूल बस की समस्या को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने दूसरी बार सेल किरीबुरू प्रबंधन की स्कूल बस रोककर विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक पर्याप्त बस और स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा।ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में केवल दो बसों से करीब 15 गांवों के बच्चों का आवागमन होता है। प्रत्येक बस में लगभग 80 बच्चे सफर करते हैं, जिससे क्षमता पूरी होने पर कई छात्र-छात्राएं रोज स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं।
अधिकांश गांवों में हाई स्कूल नहीं होने के कारण बच्चों को 25 से 40 किलोमीटर दूर किरीबुरू जाना पड़ता है।ग्रामीणों ने सीएसआर के तहत एक अतिरिक्त स्कूल बस उपलब्ध कराने, करमपदा स्कूल को 10वीं तथा थोलकोबाद स्कूल को 8वीं कक्षा तक उत्क्रमित करने की मांग की। उन्होंने सांसद, विधायक, जिला प्रशासन और सेल प्रबंधन से शीघ्र हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।