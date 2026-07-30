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Chaibasa News: स्कूल बस की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दूसरी बार रोकी सेल की बस, शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: गुवा के नक्सल प्रभावित सारंडा के करमपदा और थोलकोबाद में, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने स्कूल बस की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक पर्याप्त बसों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बच्चे दूर जाकर स्कूल जाने को मजबूर हैं।

स्कूल बस की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दूसरी बार रोकी सेल की बस, शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
स्कूल बस की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दूसरी बार रोकी सेल की बस, शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

Chaibasa News: गुवा। नक्सल प्रभावित सारंडा के करमपदा, थोलकोबाद समेत आसपास के गांवों में स्कूल बस की समस्या को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने दूसरी बार सेल किरीबुरू प्रबंधन की स्कूल बस रोककर विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक पर्याप्त बस और स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा।ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में केवल दो बसों से करीब 15 गांवों के बच्चों का आवागमन होता है। प्रत्येक बस में लगभग 80 बच्चे सफर करते हैं, जिससे क्षमता पूरी होने पर कई छात्र-छात्राएं रोज स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं।

अधिकांश गांवों में हाई स्कूल नहीं होने के कारण बच्चों को 25 से 40 किलोमीटर दूर किरीबुरू जाना पड़ता है।ग्रामीणों ने सीएसआर के तहत एक अतिरिक्त स्कूल बस उपलब्ध कराने, करमपदा स्कूल को 10वीं तथा थोलकोबाद स्कूल को 8वीं कक्षा तक उत्क्रमित करने की मांग की। उन्होंने सांसद, विधायक, जिला प्रशासन और सेल प्रबंधन से शीघ्र हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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