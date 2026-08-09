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Chaibasa News: पुलिया के नीचे गिरा वाहन, चालक-खलासी सुरक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: जगन्नाथपुर के कोचड़ा गांव के समीप शनिवार को एक सवारी वाहन पुलिया के नीचे गिर गया। चालक और खलासी बाल-बाल बच गए। छोटा हाथी वाहन चाईबासा से नोवामुंडी जामदा जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मदद कर दोनों को बाहर निकाला।

Chaibasa News: पुलिया के नीचे गिरा वाहन, चालक-खलासी सुरक्षित

Chaibasa News: जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर-सिरिंगसिया मुख्य मार्ग पर कोचड़ा गांव के समीप स्थित एस मोड़ पुलिया पर शनिवार को एक सवारी वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे जा गिरा। हादसे में वाहन चालक और खलासी बाल-बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चाईबासा से एक छोटा हाथी वाहन चालक और खलासी को लेकर नोवामुंडी जामदा जा रहा था। इसी दौरान कोचड़ा गांव के समीप एस मोड़ पुलिया पर पहुंचते ही वाहन अनियंत्रित हो गया और पुलिया के नीचे जा गिरा। दुर्घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला।

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