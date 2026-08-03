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Chaibasa News: सूरजमल जैन डीएवी के वरिष्ठ शिक्षक हुए सेवानिवृत्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा के सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल में 24 वर्ष सेवा देने के बाद वरिष्ठ शिक्षक त्रिदेव को विदाई दी गई। इस अवसर पर प्राचार्य ओपी मिश्रा ने उनकी लगन और शिक्षण कौशल की सराहना की। संगीत शिक्षक ओसी दास ने मधुर संगीत से माहौल को भावनात्मक बनाया।

Chaibasa News: सूरजमल जैन डीएवी के वरिष्ठ शिक्षक हुए सेवानिवृत्त

Chaibasa News: चाईबासा। सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा में 24 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ शिक्षक त्रिदेव को विदाई दी गई। विद्यालय परिसर में आयोजित शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मी उपस्थित रहे। संगीत शिक्षक ओसी दास ने मधुर संगीत प्रस्तुति देकर माहौल को और भावनात्मक बना दिया। इस अवसर पर प्राचार्य ओपी मिश्रा ने शिक्षक त्रिदेव की लगन, अनुशासन और शिक्षण कौशल की सराहना की।

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