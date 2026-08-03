Chaibasa News: सूरजमल जैन डीएवी के वरिष्ठ शिक्षक हुए सेवानिवृत्त
Chaibasa News: चाईबासा के सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल में 24 वर्ष सेवा देने के बाद वरिष्ठ शिक्षक त्रिदेव को विदाई दी गई। इस अवसर पर प्राचार्य ओपी मिश्रा ने उनकी लगन और शिक्षण कौशल की सराहना की। संगीत शिक्षक ओसी दास ने मधुर संगीत से माहौल को भावनात्मक बनाया।
Chaibasa News: चाईबासा। सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा में 24 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ शिक्षक त्रिदेव को विदाई दी गई। विद्यालय परिसर में आयोजित शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मी उपस्थित रहे। संगीत शिक्षक ओसी दास ने मधुर संगीत प्रस्तुति देकर माहौल को और भावनात्मक बना दिया। इस अवसर पर प्राचार्य ओपी मिश्रा ने शिक्षक त्रिदेव की लगन, अनुशासन और शिक्षण कौशल की सराहना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।