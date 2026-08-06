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Chaibasa News: झींकपानी में किशोरी ने लगाई फांसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा के झींकपानी थाना अंतर्गत गुड़ा गांव में 16 वर्षीय मंजीता गोप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सभी परिजन खेत में काम कर रहे थे जब यह घटना हुई। मंजीता हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुकी थी और उसका किसी के साथ विवाद नहीं था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Chaibasa News: झींकपानी में किशोरी ने लगाई फांसी

Chaibasa News: चाईबासा। झींकपानी थाना अंतर्गत गुड़ा गांव निवासी डॉक्टर गोपी की 16 वर्षीय पुत्री मंजीता गोप ने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार मंगलवार को घर पर कोई नहीं था। सभी खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। घर पर मृतका अकेली थी। घर के धारण में साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर झूल गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। जब परिजन खेत से काम करके दोपहर बाद घर आए तो मंजीता को फांसी के फंदे से लटका पाए। इसके बाद तुरंत उसे फांसी के बंदे से उतर गया। घटना की सूचना पुलिस की दी गई।

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पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका इस बार मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद घर पर ही रह रहीं थी। उसका किसी के साथ कोई विवाद नहीं था। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

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