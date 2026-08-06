Chaibasa News: झींकपानी में किशोरी ने लगाई फांसी
Chaibasa News: चाईबासा के झींकपानी थाना अंतर्गत गुड़ा गांव में 16 वर्षीय मंजीता गोप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सभी परिजन खेत में काम कर रहे थे जब यह घटना हुई। मंजीता हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुकी थी और उसका किसी के साथ विवाद नहीं था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Chaibasa News: चाईबासा। झींकपानी थाना अंतर्गत गुड़ा गांव निवासी डॉक्टर गोपी की 16 वर्षीय पुत्री मंजीता गोप ने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार मंगलवार को घर पर कोई नहीं था। सभी खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। घर पर मृतका अकेली थी। घर के धारण में साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर झूल गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। जब परिजन खेत से काम करके दोपहर बाद घर आए तो मंजीता को फांसी के फंदे से लटका पाए। इसके बाद तुरंत उसे फांसी के बंदे से उतर गया। घटना की सूचना पुलिस की दी गई।
पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका इस बार मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद घर पर ही रह रहीं थी। उसका किसी के साथ कोई विवाद नहीं था। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।