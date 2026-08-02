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Chaibasa News: घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में एक सड़क दुर्घटना में 26 वर्षीय चरण सोय की मौत हो गई। वह बाइक से अपने गांव लौट रहा था, जब बाईपास सिकुरसाई पर एक खड़ी वाहन से उसकी टक्कर हो गई। गंभीर चोटों के बाद, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

Chaibasa News: घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

Chaibasa News: चाईबासा। सड़क दुर्घटना में मुफस्सिल थाना अंतर्गत डिलियिमरचा बासाहातु गांव निवासी 26 वर्षीय चरण सोय की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रात में मृतक बाइक से हाटगम्हरिया से अपना गांव लौट रहा था। रास्ते में मुफस्सिल थाना अंतर्गत बाईपास सिकुरसाई के पास एक खड़ी वाहन से टकरा गया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे घटना स्थल से मुफस्सिल थाना पुलिस उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान रात के लगभग 2.30 बजे मौत हो गई।

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