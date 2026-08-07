Chaibasa News: बुखार व लेटरिंग की समस्या से जूझ रहा मरीज को झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत उपचार करने से 40 वर्षीय युवक

Chaibasa News: बहरागोड़ा।संवाददाता बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मौदा गांव निवासी पूर्व बैंक कर्मी चतुर्भुज सीट के 40 वर्षीय पुत्र नाडु सीट की गांव के झोला छाप डॉक्टर अमरेंद्र पात्र द्वारा गलत उपचार करने के दौरान घर पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। परिजनों ने इस घटना के बाद तत्काल पड़ोसी व ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना पाकर ग्रामीण उनके घर पहुंचे और शव को लेकर परिजनों के साथ तुरंत बहरागोड़ा सीएचसी पहुंचे। सीएचसी में डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद यूवक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना पाकर बहरागोड़ा पुलिस सीएचसी पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और परिजनों से पूछताछ की।

इस घटना से परिजनों एवं स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश की माहौल देखने को मिली। मृतक के पिता चतुभुर्ज सीट ने रोते बिलखते हुए पुलिस को बताया कि पिछले दो दिनों से बड़ा बेटा नाडु सीट की बुखार और लेटरिंग की समस्या थी। गुरुवार की शाम झोला छाप डॉक्टर अमरेंद्र पात्र को उपचार के लिए घर बुलाया गया तो वे घर आकर जांच कर दवाई देकर गए फिर भी ठीक नहीं हुई। शुक्रवार की सुबह बारिपदा ले जाने की बात हुई उतने में झोला छाप डॉक्टर अमरेंद्र पात्र घर पहुंच गया और कहा कि कुछ ही समय में बुखार उतर जाएगी। उतने में एक सुई डाली तो थोड़ी देर बाद मरीज ने डॉक्टर को कहा कि मेरा शरीर में जलन हो रही है तो डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर सब्र करो सबकुछ ठीक हो जाएगा, फिर डॉक्टर ने लगातार तीन सुई ओर डाल दिया तो कुछ समय बाद मरीज बेहोश हो गया और उसका मृत्यु हो गई। नाडु सीट शादी शुदा युवक था। वह अपने पीछे अपने पत्नी, एक 15 वर्षीय बेटी, 9 वर्षीय बेटा समेत माँ पिताजी एवं भाई से भरापूरा परिवार को छोड़कर चला गया। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहरागोड़ा पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है।