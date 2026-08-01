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Chaibasa News: खड़ी ट्रक से टकराने से बाइक सवार की इलाज दौरा सदर अस्पताल में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में एक सड़क दुर्घटना में 26 वर्षीय चरण सोय की मौत हो गई। वह बाइक पर हाटगयहरिया से लौट रहा था, जब एक खड़ी वाहन से टकरा गया। गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है।

Chaibasa News: खड़ी ट्रक से टकराने से बाइक सवार की इलाज दौरा सदर अस्पताल में मौत

Chaibasa News: चाईबासा। सड़क दुर्घटना में मुफस्सिल थाना अंतर्गत डिलियिमरचा बासाहातु गांव निवासी 26 वर्षीय चरण सोय की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रात में मृतक बाइक से हाटगयहरिया से अपना गांव लौट रहा था। रास्ते में मुफस्सिल थाना अंतर्गत बाईपास सिकुरसाई के पास एक खड़ी वाहन से टकरा गया। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे घटना स्थल से मुफस्सिल थाना पुलिस उठाकर सदरअस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान रात के लगभग 2,30 बजे सदर अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के फोन से घटना की जानकारी परिजनों को दिया गया। सूचना पाते ही परिजन सदर अस्पताल आ गए।

शनिवार को घटना की सूचना पाते ही सदर थाना पुलिस भी सदरअस्पताल लाई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया कि वह शुक्रवार को हाटगमहरिया गया था। वापस लौटने के दौरान एक खड़ी ट्रक से टकरा गया। जिससे उसकी मौत हो गई।

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