Chaibasa News: खड़ी ट्रक से टकराने से बाइक सवार की इलाज दौरा सदर अस्पताल में मौत
Chaibasa News: चाईबासा में एक सड़क दुर्घटना में 26 वर्षीय चरण सोय की मौत हो गई। वह बाइक पर हाटगयहरिया से लौट रहा था, जब एक खड़ी वाहन से टकरा गया। गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है।
Chaibasa News: चाईबासा। सड़क दुर्घटना में मुफस्सिल थाना अंतर्गत डिलियिमरचा बासाहातु गांव निवासी 26 वर्षीय चरण सोय की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रात में मृतक बाइक से हाटगयहरिया से अपना गांव लौट रहा था। रास्ते में मुफस्सिल थाना अंतर्गत बाईपास सिकुरसाई के पास एक खड़ी वाहन से टकरा गया। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे घटना स्थल से मुफस्सिल थाना पुलिस उठाकर सदरअस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान रात के लगभग 2,30 बजे सदर अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के फोन से घटना की जानकारी परिजनों को दिया गया। सूचना पाते ही परिजन सदर अस्पताल आ गए।
शनिवार को घटना की सूचना पाते ही सदर थाना पुलिस भी सदरअस्पताल लाई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया कि वह शुक्रवार को हाटगमहरिया गया था। वापस लौटने के दौरान एक खड़ी ट्रक से टकरा गया। जिससे उसकी मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।