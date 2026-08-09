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Chaibasa News: 14 वाहन चालकों से वसूला 14,000 रुपये का जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिला परिवहन कार्यालय ने सड़क सुरक्षा के लिए बाईपास चौक के निकट एक सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस अभियान में हेलमेट, सीट बेल्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने पर 14 वाहन चालकों से 14,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने हेलमेट की अहमियत पर जोर दिया।

Chaibasa News: 14 वाहन चालकों से वसूला 14,000 रुपये का जुर्माना

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाईपास चौक के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। मोटरयान निरीक्षक नेल्सन तिर्की एवं कृष्णा सोरेन के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के दौरान मुख्य रूप से दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट, चार पहिया वाहन चालकों के सीट बेल्ट, वाहनों के आवश्यक दस्तावेज तथा ड्राइविंग लाइसेंस की गहन जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों से नियमानुसार जुर्माना भी वसूला गया। अभियान के तहत 14 वाहन चालकों से 14,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। जांच के दौरान बिना हेलमेट पकड़े गए वाहन चालकों को मौके से घर भेजकर हेलमेट मंगवाया गया और हेलमेट पहनने के बाद ही ऑनलाइन चालान काट कर उन्हें जाने दिया गया।

मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार व मोटरयान निरीक्षक ने बताया कि जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों की संख्या अधिक है और अधिकतर मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हो रही हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे हेलमेट की अहमियत को समझें और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन नहीं चलाएं।

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