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Chaibasa News: टाटा बाईपास चौक पर कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिमा स्थापना का काम जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में टाटा बाईपास चौक पर प्रस्तावित प्रतिमा स्थापना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासी हो समाज के बीच तनाव उत्पन्न होने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अब प्रशासन चौक के आसपास पुलिस बलों के साथ नियमित गश्त कर रहा है।

Chaibasa News: टाटा बाईपास चौक पर कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिमा स्थापना का काम जारी

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। टाटा बाईपास चौक पर प्रस्तावित प्रतिमा स्थापना को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त कर दी है। चौक एवं आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। पूरे इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। ज्ञात हो कि 1 अगस्त को प्रतिमा स्थापना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासी हो समाज के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आदिवासी हो समाज के कई लोगों को हिरासत में लिया था।

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इसके बाद से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।रविवार को भी टाटा बाईपास चौक पर प्रशासन की निगरानी में प्रतिमा स्थापना का कार्य जारी रहा। स्थल पर झामुमो कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच निर्माण कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। किसी भी संभावित विवाद या अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर कैंप कर रहे हैं तथा दंडाधिकारी भी तैनात हैं। इसके लिए चौक के आसपास सुरक्षा बलों की नियमित गश्त के साथ-साथ आने-जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है।

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