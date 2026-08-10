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Chaibasa News: गुवा में 85 लोगों ने किया रक्तदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: गुवा में जिला प्रशासन द्वारा महा रक्तदान दिवस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 85 लोगों ने रक्तदान किया। इस सफल शिविर में गुवा सेल अस्पताल की चिकित्सा टीम, जिला परिषद सदस्य, और विभिन्न जनप्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। स्वास्थ्य विभाग और महिला समूहों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

Chaibasa News: गुवा में 85 लोगों ने किया रक्तदान

Chaibasa News: गुवा। जिला प्रशासन पश्चिमी सिंहभूम, गुवा पश्चिमी व पूर्वी पंचायत के संयुक्त प्रयास से गुवा सेल क्लब में महा रक्तदान दिवस शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 85 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर को सफल बनाने में गुवा सेल प्रबंधन एवं गुवा सेल अस्पताल की टीम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। गुवा सेल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार अमन, डॉ. भेंगरा सहित चिकित्सा टीम ने अपनी सेवाएं दीं। वहीं, जिला परिषद सदस्य, विभिन्न जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के सभी राशन डीलर एवं पीडीएस दुकानदार, राशन डीलर के एमओ, जेएसपीएल जेंडर से जुड़ी महिलाएं तथा विभिन्न महिला समूहों ने भी शिविर में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके

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अलावा स्वास्थ्य विभाग बड़ाजामदा के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी प्रिंस पिंगुआ, चाईबासा सदर अस्पताल के सीएमओ एवं उनकी टीम ने रक्तदान प्रक्रिया को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया।

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