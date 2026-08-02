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Chaibasa News: कोल्हान विश्वविद्यालय की विभिन्न छात्र समस्याओं को लेकर सांसद एवं विधायक से मिले छात्र प्रतिनिधि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष उदय मुर्मू और पूर्व सचिव पीपुन बारिक ने सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी से मुलाकात की। उन्होंने महाविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों और विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये पर चर्चा की। सांसद और विधायक ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

कोल्हान विश्वविद्यालय की विभिन्न छात्र समस्याओं को लेकर सांसद एवं विधायक से मिले छात्र प्रतिनिधि
कोल्हान विश्वविद्यालय की विभिन्न छात्र समस्याओं को लेकर सांसद एवं विधायक से मिले छात्र प्रतिनिधि

Chaibasa News: चाईबासा। कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष उदय मुर्मू एवं पूर्व सचिव पीपुन बारिक ने सिंहभूम की सांसद जोबा माझी एवं विधायक जगत माझी से शिष्टाचार मुलाकात कर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया में हो रही कठिनाइयों, नामांकन सूची जारी करने में विलंब, विश्वविद्यालय प्रशासन के मनमाने रवैये तथा अन्य छात्रहित से जुड़े मुद्दों को लेकर एक मांग-पत्र सांसद एवं विधायक को सौंपा।छात्र प्रतिनिधियों ने बताया कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। विभिन्न विभागों द्वारा समय पर नामांकन नहीं किए जाने से छात्र-छात्राओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार भटकना पड़ रहा है।सांसद

जोबा माझी एवं विधायक जगत माझी ने छात्र प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बैठक कर छात्र-छात्राओं की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक पहल की जाएगी।छात्रहित सर्वोपरि है और विश्वविद्यालय में पारदर्शी एवं सुचारु नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मौके पर समाज सेवक हरीश देवगम बुढ़ान हेंब्रम उपस्थित थे।

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