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Chaibasa News: आज होगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में 4 अगस्त को झारखंड आंदोलन के महानायक शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। झामुमो की जिला समिति ने कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। इस समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे। यह दिन झारखंड के लिए गौरवपूर्ण होगा।

Chaibasa News: आज होगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। झारखंड आंदोलन के महानायक एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण 4 अगस्त को चाईबासा के टाटा बाईपास चौक पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में होगा। कार्यक्रम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला समिति एवं कार्यकर्ताओं द्वारा व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में झामुमो के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर टाटा बाईपास चौक को दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक के नाम से जाना जाएगा। यह जानकारी झामुमो के जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।

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लागुरी ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान, जल-जंगल-जमीन और आदिवासी-मूलवासी अधिकारों की रक्षा के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी प्रतिमा की स्थापना उनके संघर्ष, विचार और ऐतिहासिक योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि का प्रतीक है। पार्टी की ओर से जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। झामुमो नेताओं ने कहा कि 4 अगस्त का दिन पश्चिमी सिंहभूम और पूरे झारखंड के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन होगा।

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