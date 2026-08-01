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Chaibasa News: प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता को प्रस्तुत करता है मुर्गा महादेव मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: नोवामुंडी में सावन माह की शुरुआत के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ शिव मंदिरों में बढ़ने लगी है। मुर्गा महादेव मंदिर विशेष आस्था केंद्र है। हर सोमवार हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं। लोक मान्यता के अनुसार यह स्थान पहले मृग महादेव के नाम से जाना जाता था।

Chaibasa News: प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता को प्रस्तुत करता है मुर्गा महादेव मंदिर

Chaibasa News: नोवामुंडी, संवाददाता। गुरुवार से सावन (श्रावण) माह की शुरुआत के साथ ही भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। शिवभक्ति के इस पवित्र महीने में दूर-दराज से श्रद्धालु विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करते हैं। झारखंड-ओडिशा सीमा पर नोवामुंडी से लगभग पांच किलोमीटर दूर स्थित मुर्गा महादेव मंदिर क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्रों में शामिल है। घने जंगलों, पहाड़ियों और प्राकृतिक झरनों के बीच स्थित यह प्राचीन शिवधाम धार्मिक महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के समीप लगभग 25 फीट ऊंचाई से गिरता प्राकृतिक जलप्रपात श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है.

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श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी

सावन माह के दौरान यहां प्रत्येक सोमवार को हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। जमशेदपुर, सरायकेला, चक्रधरपुर, चाईबासा, जगन्नाथपुर, रामतीर्थ सहित ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों से कांवरिये पवित्र जल लेकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंचकर शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, जल एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित करती हैं.

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लोक मान्यता

लोक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मृग (हिरण) विचरण करते थे। इसी कारण इस स्थान का नाम पहले मृग महादेव या मृग मंदिर प्रचलित हुआ, जो समय के साथ बदलकर मुर्गा महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर की पूजा-अर्चना और देखरेख का दायित्व देवझर के नायक जाति के वंशज पुजारियों द्वारा पीढ़ियों से निभाया जा रहा है.

कैसे पहुंचे मुर्गा महादेव मंदिर

कैसे पहुंचे मुर्गा महादेव मंदिर : चाईबासा से नोवामुंडी की दूरी लगभग 62 किलोमीटर है। चाईबासा से ट्रेन एवं बस की नियमित सुविधा उपलब्ध है, जहां से दो घंटे से कम समय में नोवामुंडी पहुंचा जा सकता है। नोवामुंडी से मंदिर की दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर है, जिसे सड़क मार्ग से आसानी से तय किया जा सकता है। चाईबासा-सेरेंगसिया मार्ग तथा हाटगम्हरिया-बरायबुरू मुख्य सड़क के जरिए भी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर के समीप स्थित बुढ़ा महादेव मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है.

FAQs

मुर्गा महादेव मंदिर कैसे पहुंचा जा सकता है?
चाईबासा से नोवामुंडी की दूरी लगभग 62 किलोमीटर है। चाईबासा से ट्रेन एवं बस की नियमित सुविधा उपलब्ध है।
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