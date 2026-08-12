Chaibasa News: शिक्षायतन स्कूल में धूमधाम से मना सावन महोत्सव
Chaibasa News: चाईबासा के शिक्षायतन स्कूल में सावन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने भाग लिया। बच्चों ने सावन से जुड़े गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। प्राचार्य व निदेशक ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता विकसित करते हैं।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। शिक्षायतन स्कूल में सावन महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ अभिभावकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। महोत्सव के दौरान विद्यालय परिसर में सावन की मनमोहक छटा देखने को मिली। छात्र-छात्राओं ने सावन से जुड़े गीत, नृत्य एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों के उत्साह और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। विद्यालय की प्राचार्य आशा कुमारी व निदेशक अनूप प्रसाद ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन बच्चों को भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सामूहिक सहभागिता की भावना विकसित करते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।