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Chaibasa News: शिक्षायतन स्कूल में धूमधाम से मना सावन महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा के शिक्षायतन स्कूल में सावन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने भाग लिया। बच्चों ने सावन से जुड़े गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। प्राचार्य व निदेशक ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता विकसित करते हैं।

Chaibasa News: शिक्षायतन स्कूल में धूमधाम से मना सावन महोत्सव

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। शिक्षायतन स्कूल में सावन महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ अभिभावकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। महोत्सव के दौरान विद्यालय परिसर में सावन की मनमोहक छटा देखने को मिली। छात्र-छात्राओं ने सावन से जुड़े गीत, नृत्य एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों के उत्साह और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। विद्यालय की प्राचार्य आशा कुमारी व निदेशक अनूप प्रसाद ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन बच्चों को भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सामूहिक सहभागिता की भावना विकसित करते हैं।

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