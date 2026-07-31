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Chaibasa News: टाटा स्टील के सेंट्रल कैंप क्वार्टर से छह लाख की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: नोवामुंडी में टाटा स्टील के सेंट्रल कैंप क्वार्टर से 2.60 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के गहने चुराए गए। तूफान सनपुरिया ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। चोरी 27 जुलाई को जमशेदपुर जाने के दौरान हुई, जब परिवार घर पर नहीं था।

Chaibasa News: टाटा स्टील के सेंट्रल कैंप क्वार्टर से छह लाख की चोरी

Chaibasa News: नोवामुंडी,संवाददाता। टाटा स्टील के सेंट्रल कैंप क्वार्टर संख्या 8 (190) का ताला तोड़कर नकद 2.60 लाख रुपये, सोने एवं चांदी के गहने समेत छह लाख रुपये की चोरी कर ली गई। मामले को लेकर तूफान सनपुरिया ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। नोवामुंडी थाने में शिकायत आते ही पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। तूफान ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि वह अपने परिवार के साथ 27 जुलाई को जमशेदपुर गए थे। 28 जुलाई की रात को चोरों ने दरवाजे का ताले तोड़कर घर पर रखे सामानों को ले गए।

29 जुलाई को सुबह सिक्युरिटी विभाग ने सूचना देकर बताया कि उनके क्वार्टर में चोरी हो गई है। चोरी की घटना सुनते ही 29 जुलाई को सुबह जमशेदपुर से परिवार के साथ नोवामुंडी क्वार्टर पहुंचे।बताया कि चोरी गई सामानों में लॉकर में रखे नकद 2.60 लाख रुपये के अलावा सोने के जेवरात,सोने के चेन,अंगूठी,दो चांदी के पायल,चांदी की बिछिया व सात हजार रुपये की घड़ी शामिल है। उन्होंने चोरी गई सामानों में नकद राशि 2.60 लाख रुपये व 3.40 लाख रुपये का आभूषण का अनुमान लगाया है। नोवामुंडी पुलिस और टाटा स्टील के सुरक्षाकर्मियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चोरी कांड में शामिल लोगों को जल्द पकड़ लिया जाएगा।

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