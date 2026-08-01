Chaibasa News: विद्यालयों में ड्रॉपआउट रोकने, आधार-अपार कार्ड निर्माण पर विशेष जोर
Chaibasa News: चाईबासा में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्कूलों में ई-विद्या पोर्टल पर उपस्थिति, मध्याह्न भोजन और आधार कार्ड निर्माण की प्रगति की चर्चा की गई। उपायुक्त ने बच्चों के_dropout_ की स्थिति को अस्वीकार्य बताया और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश दिए।
Chaibasa News: चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार सहित जिले के सभी बीआरपी, सीआरपी एवं मध्याह्न भोजन ऑपरेटर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए विद्यालयों में ई-विद्या वाहिनी पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना के नियमित संचालन तथा विद्यार्थियों के आधार कार्ड एवं अपार कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए। उपायुक्त मनीष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट की स्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की नियमित निगरानी की जाए तथा उनके अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ा जाए। प्रत्येक बच्चे की निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।