Chaibasa News: गुवा रेलवे स्टेशन के पैनल रूम में घुसा विशाल अजगर, वन विभाग ने सुरक्षित किया रेस्क्यू
Chaibasa News: गुवा रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात एक विशाल अजगर के निकलने से अफरा-तफरी मच गई। रेलवे कर्मचारियों ने सूझबूझ से अजगर को बचाकर वन विभाग को सूचित किया। सुबह वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित तरीके से अजगर को पकड़कर सारंडा के जंगल में छोड़ा। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
Chaibasa News: गुवा। गुवा रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार देर रात पैनल रूम में एक विशाल अजगर निकल आने से अफरा-तफरी मच गई। रात करीब 12 बजे ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों की नजर अजगर पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालकर एक बड़े टीन के डब्बे में बंद कर दिया और तत्काल वन विभाग को सूचना दी।रविवार सुबह गुवा वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक सुरक्षा उपायों के बीच अजगर को अपने कब्जे में लेकर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। वनकर्मियों ने बताया कि अजगर विषैला नहीं था, लेकिन आकार बड़ा होने के कारण लोगों में दहशत फैल गई थी।
बाद में उसे सुरक्षित रूप से सारंडा के जंगल में छोड़ दिया गया।घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से संभावित हादसा टल गया। विशेषज्ञों ने बरसात के मौसम में ऐसे वन्यजीव दिखने पर घबराने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की है।
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