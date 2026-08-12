Chaibasa News: नोवामुंडी में फ्लाईओवर के पास टायर जलाकर किया विरोध-प्रदर्शन
Chaibasa News: नोवामुंडी में भाजपा समर्थकों ने मंडल अध्यक्ष चंद्र मोहन गोप के नेतृत्व में बाजार बंद कराया। कुछ दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रखीं। बंद समर्थकों ने फ्लाईओवर ब्रिज पर टायर जलाकर विरोध किया, जिससे सड़क पर आवागमन बाधित हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे।
Chaibasa News: नोवामुंडी, संवाददाता। मंडल अध्यक्ष चंद्र मोहन गोप के नेतृत्व में भाजपा समर्थकों द्वारा नोवामुंडी बाजार के दुकानों को बंद कराया गया। वहीं, कुछ दुकानदारों ने स्वतः अपनी दुकानों को बंद रखा। नोवामुंडी बाजार समीप फ्लाईओवर ब्रिज में बंद समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। मौके पर राणा बोस,लालिया दास,पूर्व 20 सुत्री अध्यक्ष बाबूलाल मांझी,पवित्रो पान,सुबीर पान, संजय घोष,वीरसिहं चातोम्बा, हरी कुसटो करूवा,विक्की नायक समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
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